Die JSG Wernigerode unter Leitung von Coach Daniel Stechhahn feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Hannes Buchold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Rocco Freystein den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für JSG Wernigerode – Minute 31

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Michel Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der JSGer entschieden. Die JSG Wernigerode rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Schulz, Stechhahn, Wypior, Freystein, Deunert, Turk, Michaelis (81. Bartkowiak), Buchold, Koch, Asemerom

SV Einheit Bernburg: Malz – Hein (44. Ehrich), Münzer (60. Börnicke), Scheffler (30. Wolf), Letz (28. Lampe), Kohl, Kühne, Kersten, Kumbu, Rothmann, Desivojevic

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15