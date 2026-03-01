Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erreichte der Heimverein JSG Wernigerode gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 3:3 (0:1)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am Sonntag 3:3 (0:1) getrennt.

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Mika Jan Hartrampf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michel Schulz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 77 JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Deunert, Zilling (66. Michaelis), Hahne, Turk, Freystein, Schulz, Reinhardt, Stechhahn (35. Koch), Buchold (35. Fuchs), Wypior

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Rosplesch, Beyer (46. Schiersch), Elsner, Gabriel, Nowak, Pathak, Ziesing (38. Jackisch), Mahring, Beti, Hartrampf

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99