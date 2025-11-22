Für den Gastgeber SV Stahl Thale endete das Duell mit dem Nienburg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einer 3:3 (1:2)-Punkteteilung.

Thale/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Stahl Thale und der Nienburg am Samstag 3:3 (1:2) getrennt.

In Minute 21 schoss Julian Stöhr das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Nienburger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Anton Paul Gottwald der Torschütze (22.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Stahl Thale gegen Nienburg – 22. Minute

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (40.). Es blieb spannend. Max Kinzelt traf für Nienburg (48). Anton Paul Gottwald traf für Thale (56). Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Patrick Schröder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Thaler Team erzielte (81.). Die Thaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – Nienburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Leifholz, Frohwein (46. Ahrend), Böhnstedt, Gohlke, Gottwald, Schröder, D. Könnecke, C. Könnecke, Quasthoff, Maurer

Nienburg: Lenz – Lindner (71. Hellwig), Ziebell (66. Skibbe), Brett, Lorenz, Kinzelt, Schneider, Haisch, Rückriem, Schielke (88. Andre), Stöhr

Tore: 0:1 Julian Stöhr (21.), 1:1 Anton Paul Gottwald (22.), 1:2 Tommy Antonio Schielke (40.), 1:3 Max Kinzelt (48.), 2:3 Anton Paul Gottwald (56.), 3:3 Patrick Schröder (81.); Schiedsrichter: Mario Gawantka (Timmenrode); Zuschauer: 20