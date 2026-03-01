Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielte der Heimverein JSG Wernigerode gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 3:3 (0:1)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (0:1).

Mika Jan Hartrampf traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michel Schulz erzielt.

1:1 für JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 77. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Schulz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Freystein, Stechhahn (35. Koch), Hahne, Turk, Reinhardt, Zilling (66. Michaelis), Deunert, Buchold (35. Fuchs), Wypior, Schulz

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beyer (46. Schiersch), Beti, Gabriel, Pathak, Hartrampf, Nowak, Rosplesch, Ziesing (38. Jackisch), Mahring, Elsner

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99