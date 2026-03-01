Ein 3:3 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:1).

Mika Jan Hartrampf traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Michel Schulz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (77.).

JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1 in Minute 77

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nur vier Minuten darauf konnte Schulz (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erzielen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Reinhardt, Freystein, Hahne, Turk, Buchold (35. Fuchs), Wypior, Stechhahn (35. Koch), Zilling (66. Michaelis), Deunert, Schulz

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Pathak, Hartrampf, Gabriel, Rosplesch, Elsner, Beti, Beyer (46. Schiersch), Mahring, Ziesing (38. Jackisch), Nowak

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99