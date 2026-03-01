Ein 3:3 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Mika Jan Hartrampf (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michel Schulz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

JSG Wernigerode Kopf an Kopf mit SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1 in Minute 77

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Schulz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das JSGer Team errang (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Turk, Wypior, Reinhardt, Zilling (66. Michaelis), Buchold (35. Fuchs), Stechhahn (35. Koch), Schulz, Freystein, Hahne, Deunert

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Gabriel, Hartrampf, Pathak, Beyer (46. Schiersch), Mahring, Beti, Nowak, Rosplesch, Elsner, Ziesing (38. Jackisch)

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99