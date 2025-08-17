Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimbonus half dem SV Stahl Thale am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 2:4 (1:1) gegen den SV Einheit Bernburg geschlagen geben musste.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Mika Gohlke (15.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur vier Minuten darauf konnte Antonius Bleck (Thale) den Ball über die Linie bringen (89.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Thaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Leifholz (46. Bleck), D. Könnecke, Serafin, Maurer (89. Gruhn), Grasemann, Schröder (46. C. Könnecke), Frohwein, Quasthoff, Böhnstedt, Gohlke (89. Ahrend)

SV Einheit Bernburg: Malz – Zavatta (57. Lampe), Krug, Kumbu, Schaaf, Lorenz, Münzer, Kohl (37. Fleck), Scheffler, Letz (21. Kommritz), Kersten

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45