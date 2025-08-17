Eine bittere Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Hartmann (74. Schindler), Rheinschmitt (35. Kühnau), Hotopp (27. Henning), Richter, Natow (58. Roßmann), Michl, Herbst (66. Albrecht), Abazid, Camara, Holstein

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Gelbke, Wenzel (76. Häckert), Fricke, Landgraf, Fischer, Meißner (46. Radicke), Fütz, Querfurt, Küstermann, Popp

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40