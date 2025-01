Eine deutliche Schlappe erlitt die SG Bernburg/Baalberge an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 19 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Schulz (Bernburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (4.). Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Timo Melms für Quedlinburg traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode musste noch einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor konnten die Quedlinburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Melms den Ball ins Netz.

SG Bernburg/Baalberge liegt 0:2 zurück – 46. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode steckte noch einmal Gelb ein. Die SG Bernburg/Baalberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Klaus Juhnke. Der Siegeszug der Quedlinburger brach nicht ab. Minute 91: Quedlinburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Anton Benedikt Nowak ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Till Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Quedlinburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Bernburg/Baalberge – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode

SG Bernburg/Baalberge: Röder – Böhlert, Pülicher, Lange, Müller, Hobusch (42. Reichel), Knopf, Schmidt, Erdmann, Kumbu (67. Knödel), Semmler (46. Hussak)

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Hahn, Melms (83. Nowak), Heinath, Mahring, Beti (90. Brauns), Köhler (68. Fischer), Arbeiter, Struckmeyer, Elsner, Grasemann

Tore: 0:1 Timo Melms (9.), 0:2 Timo Melms (46.), 0:3 Anton Benedikt Nowak (90.+1), 0:4 Till Hahn (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Schulz (Bernburg); Zuschauer: 19