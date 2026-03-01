Kantersieg für den SSV 80 Gardelegen U19: Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt feiern. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:1).

Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit sechs Treffern Vorsprung. Endstand: 7:1 (2:1).

In Minute 16 schoss Rajab Osman das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Bjarne Peters (31.).

31. Minute SSV 80 Gardelegen U19 gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Berezovskyi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu erweitern (77.).

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Freitag, Liebelt, Berezovskyi, Kurpiers, Tegge, M. Linow, Wannagat, Liehmann, M. Linow, Peters

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Mohammadi, Khiro, Barbosa Pinto Da Silva, Alamie, Abd Almoti, Haegebarth, Osman, Thiele, Aloso, Sido

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37