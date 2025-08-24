Kantersieg für die NSG Ohre Spetze: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Handwerk Magdeburg einfahren. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 12:1 (4:0).

Flechtingen/MTU. Zwölfmal hat die NSG Ohre Spetze am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 12:1 (4:0) für die Flechtinger.

Gleich nach Spielstart schoss Phil Steinmüller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Flechtinger waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Lenni Scharenberg erzielt.

NSG Ohre Spetze liegt in Minute 18 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Heberling (Ohre Spetze) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 12:1 gingen die Flechtinger als Sieger vom Platz. Die Flechtinger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – Bethge (31. Bröckel), Pfarre, Steinmüller, Scharenberg, Meyer, Zeimer (25. Engel), Möbbeck (25. Wehrmeister), Heberling, Arnold, König (31. Metaj)

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Solomon, Kuster, Franke, Bajaha, Traore, Voigt (18. Hübenthal), Alabdullah, Ahmed Mohamud, Wilke, Bode

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47