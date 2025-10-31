Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:7 (0:5) verließ der TuS Schwarz-Weiß Bismark an diesem Wochenende das Waldstadion Pl.2 in Bismark. Der SV Eintracht Salzwedel fuhr siegreich nach Hause.

Bismark/MTU. Im Waldstadion Pl.2 wurden die Fans des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Jaden Paschke durch die Finger. Das Spiel endete 0:7 (0:5).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Theo Krubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Schon wenige Minuten später leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Felix Nikolai den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (15.).

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – Minute 15

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:7 zu erweitern (71.). In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Kapahnke, Seeger, Schulze, J. Paschke, Hildebrandt, Buchholz, Michelsen, Steinmetz, Kalbe, Nikolai

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Thaute, Krubert, Schulze, Hentschel, Wazar Hasan, Weißbach, Stramm, Gromeier, Riethmüller, Hammer

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38