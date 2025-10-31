In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:7 (0:5) vom Platz.

Bismark/MTU. Im Waldstadion Pl.2 wurden die Fans des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Jaden Paschke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:5).

Gleich nach Anpfiff schoss Theo Krubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Felix Nikolai baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (15.).

TuS Schwarz-Weiß Bismark sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 15

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:7 zu festigen (71.). In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Hildebrandt, Michelsen, Steinmetz, Nikolai, Buchholz, Seeger, Kapahnke, Kalbe, Schulze, J. Paschke

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Wazar Hasan, Thaute, Weißbach, Gromeier, Hammer, Schulze, Hentschel, Riethmüller, Stramm, Krubert

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38