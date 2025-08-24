Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem SSV 80 Gardelegen U19 machtlos und wurde mit 2:4 (2:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV 80 Gardelegen U19 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Pascal Zarek das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Yanis Hermann Liebelt (20.) erzielt wurde.

Minute 20 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt auf Augenhöhe mit SSV 80 Gardelegen U19 – 1:1

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Es blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen U19 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen U19 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Vincent Wolfgang Majewski (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Lange, Von Tycowicz, Schlicht, Zarek, Purkert, Khiro, Haegebarth, Hejhemo, Alamie, Thiele

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Liebelt, Kuthe, Linow, Majewski, Tegge, Wannagat, Schubert, Roitsch, Teßmer

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30