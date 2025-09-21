Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt die SG Handwerk Magdeburg am Sonntag vom Platz.

Magdeburg/MTU. 6:0 (1:0) in Magdeburg-Neustadt: Ganze sechs Bälle hat das Team von Pierre Lucas Wald, der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt, am Sonntag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Mark David Purkert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte einmal Gelb (31.). In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Pascal Zarek erzielt.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt nach 58 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Osman, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (89.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Zarek, Aloso, Alamie (46. Osman), Hejhemo (74. Abdulkarim), Schlicht, Purkert, Thiele, Lange, Haegebarth

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Traore, Hübenthal, Bajaha, Khalaf, Bode, Kuster (63. Matz), Voigt (63. Solomon), Alabdullah, Wilke, Franke

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32