Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 32 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Magdeburg ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Mark David Purkert (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Die Magdeburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Zarek der Torschütze (58.).

58. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Alamie (46. Osman), Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Zarek, Hejhemo (74. Abdulkarim), Aloso, Thiele, Haegebarth, Lange, Schlicht, Purkert

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Alabdullah, Bajaha, Traore, Kuster (63. Matz), Bode, Hübenthal, Franke, Wilke, Khalaf, Voigt (63. Solomon)

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32