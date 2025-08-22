Dem SV Eintracht Salzwedel glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal am Freitag 6:3 (2:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Linus Wallbaum das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal kassierte einmal Gelb (16.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Paul-Lennox Lemke (21.) erzielt wurde.

1:1. Der Post SV Stendal konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Linus Wallbaum versenkte den Ball in Minute 31 zum zweiten Mal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). So einfach ließen sich die Stendaler aber nicht abhängen. Wallbaum traf in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Alec Philo Stramm schoss und traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Post SV Stendal kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Heubach, Hammer, Weißbach, Georgius, Riethmüller, Lemke, Horn, Krubert, Wazar Hasan, Thaute

Post SV Stendal: Babajew – Winkler, Singh, Lenz, Rasuly, Wallbaum, Riedel, Fanta, Kniep, Michael, Imiolczyk

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41