Der SV Eintracht Salzwedel errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 41 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Linus Wallbaum für Stendal traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Die Stendaler konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Paul-Lennox Lemke der Torschütze (21.).

SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal – 1:1 in Minute 21

1:1. Der Post SV Stendal konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Linus Wallbaum versenkte den Ball in Minute 31 noch einmal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum versenkte den Ball in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Alec Philo Stramm traf in der 81. Spielminute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Wazar Hasan, Krubert, Riethmüller, Lemke, Hammer, Weißbach, Heubach, Thaute, Georgius, Horn

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Kniep, Riedel, Wallbaum, Lenz, Imiolczyk, Fanta, Winkler, Michael, Singh

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41