Dem SV Eintracht Salzwedel gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal haben sich am Freitag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal – 1:1 in Minute 21

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Stendaler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Linus Wallbaum traf in der 31. Minute zum zweiten Mal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in Minute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum versenkte den Ball in der 80. Minute ein weiteres Mal. 3:3. Der SV Eintracht Salzwedel konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Alec Philo Stramm traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Post SV Stendal kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. Die Salzwedler sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Lemke, Heubach, Wazar Hasan, Thaute, Georgius, Horn, Riethmüller, Weißbach, Krubert, Hammer

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Michael, Lenz, Fanta, Winkler, Singh, Kniep, Wallbaum, Riedel, Imiolczyk

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41