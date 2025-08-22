Dem SV Eintracht Salzwedel gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Salzwedel gegen Post SV Stendal – 21. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Stendaler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Linus Wallbaum traf in der 31. Minute ein weiteres Mal. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum traf in Minute 80 noch einmal. Unentschieden. Die Salzwedler konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Alec Philo Stramm versenkte den Ball in der 81. Minute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Post SV Stendal kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Salzwedel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Eliah Samuel Riethmüller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Wazar Hasan, Lemke, Heubach, Horn, Riethmüller, Weißbach, Georgius, Krubert, Hammer, Thaute

Post SV Stendal: Babajew – Singh, Wallbaum, Riedel, Winkler, Kniep, Imiolczyk, Lenz, Fanta, Rasuly, Michael

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41