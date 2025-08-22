Salzwedel/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Linus Wallbaum für Stendal traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

Minute 21 SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Stendaler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Linus Wallbaum schoss und traf in Spielminute 31 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Salzwedler nicht unterkriegen. Hishyar Wazar Hasan traf in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum versenkte den Ball in Minute 80 noch einmal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Alec Philo Stramm schoss und traf in Spielminute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Salzwedel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Eliah Samuel Riethmüller den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Salzwedler entschieden. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Thaute, Heubach, Georgius, Riethmüller, Hammer, Lemke, Weißbach, Krubert, Wazar Hasan, Horn

Post SV Stendal: Babajew – Lenz, Imiolczyk, Kniep, Riedel, Fanta, Winkler, Rasuly, Singh, Wallbaum, Michael

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41