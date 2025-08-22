Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der SV Eintracht Salzwedel vor 41 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen den Post SV Stendal freuen.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

Gleichstand. Der Post SV Stendal konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Linus Wallbaum versenkte den Ball in Minute 31 noch einmal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum schoss und traf in Minute 80 ein weiteres Mal. Unentschieden. Der SV Eintracht Salzwedel konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Alec Philo Stramm traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu erweitern (90.+2). Die Salzwedler sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Georgius, Riethmüller, Wazar Hasan, Lemke, Hammer, Horn, Krubert, Weißbach, Thaute, Heubach

Post SV Stendal: Babajew – Winkler, Lenz, Imiolczyk, Kniep, Riedel, Fanta, Rasuly, Michael, Wallbaum, Singh

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41