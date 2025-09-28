Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der SSV 80 Gardelegen U19 vor 47 Fußballfans über einen soliden 4:2 (4:1)-Sieg gegen den Post SV Stendal freuen.

Gleich nach Spielstart schoss Malte Peer Hirschfeld das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Gardeleger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Hirschfeld der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Iron Tjark Imiolczyk (Stendal) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt, Roitsch, Liehmann (30. Molinnus), Wannagat, Freitag (10. Zoschke), Majewski, Peters, Hirschfeld, M. Linow, Kirchhof (10. M. Linow)

Post SV Stendal: Babajew – Imiolczyk, Wallbaum (14. Singh), Hubrig (60. Ihennacho), Riedel, Lenz, Rasuly, Winkler, Fanta, Kniep (40. Mohammadi), Michael

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47