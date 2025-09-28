Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der SSV 80 Gardelegen U19 vor 47 Fußballfans über einen soliden 4:2 (4:1)-Erfolg gegen den Post SV Stendal freuen.

Malte Peer Hirschfeld (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Hirschfeld (13.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Iron Tjark Imiolczyk, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt, Peters, Majewski, Liehmann (30. Molinnus), Hirschfeld, M. Linow, Kirchhof (10. M. Linow), Roitsch, Freitag (10. Zoschke), Wannagat

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Fanta, Hubrig (60. Ihennacho), Wallbaum (14. Singh), Winkler, Imiolczyk, Kniep (40. Mohammadi), Riedel, Michael, Lenz

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47