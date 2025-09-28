Der SSV 80 Gardelegen U19 errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 47 Fußballfans einen klaren 4:2 (4:1)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Malte Peer Hirschfeld für Gardelegen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Gardeleger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Hirschfeld der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Iron Tjark Imiolczyk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Wannagat, Majewski, M. Linow, Liebelt, Roitsch, Hirschfeld, Kirchhof (10. M. Linow), Freitag (10. Zoschke), Liehmann (30. Molinnus)

Post SV Stendal: Babajew – Imiolczyk, Fanta, Michael, Wallbaum (14. Singh), Winkler, Hubrig (60. Ihennacho), Lenz, Kniep (40. Mohammadi), Riedel, Rasuly

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47