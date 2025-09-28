Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 4:2 (4:1) zu besiegen. 47 Zuschauer waren live dabei.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Malte Peer Hirschfeld für Gardelegen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Hirschfeld (13.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Iron Tjark Imiolczyk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Majewski, Kirchhof (10. M. Linow), Roitsch, Hirschfeld, Liehmann (30. Molinnus), M. Linow, Liebelt, Freitag (10. Zoschke), Peters, Wannagat

Post SV Stendal: Babajew – Lenz, Winkler, Imiolczyk, Rasuly, Kniep (40. Mohammadi), Michael, Riedel, Fanta, Hubrig (60. Ihennacho), Wallbaum (14. Singh)

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47