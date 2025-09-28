Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der SSV 80 Gardelegen U19 vor 47 Fußballfans über einen soliden 4:2 (4:1)-Erfolg gegen den Post SV Stendal freuen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Malte Peer Hirschfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hirschfeld den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Iron Tjark Imiolczyk (Stendal) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – M. Linow, Roitsch, Freitag (10. Zoschke), Majewski, Liehmann (30. Molinnus), Wannagat, Peters, Hirschfeld, Liebelt, Kirchhof (10. M. Linow)

Post SV Stendal: Babajew – Wallbaum (14. Singh), Winkler, Rasuly, Lenz, Michael, Fanta, Hubrig (60. Ihennacho), Kniep (40. Mohammadi), Imiolczyk, Riedel

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47