Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SSV 80 Gardelegen U19 vor 37 Zuschauern gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem überlegenen 7:1 (2:1) durch.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Gardelegen und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 7:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber.

Rajab Osman (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Bjarne Peters den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (31.).

SSV 80 Gardelegen U19 Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 31

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Berezovskyi (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (77.). Mit 7:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Kurpiers, Liebelt, Liehmann, Peters, M. Linow, Freitag, Berezovskyi, M. Linow, Tegge, Wannagat

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Abd Almoti, Mohammadi, Khiro, Thiele, Barbosa Pinto Da Silva, Sido, Aloso, Alamie, Haegebarth, Osman

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37