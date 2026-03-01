Ergebnis 17. Spieltag

0:3 – SV Eintracht Gommern verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).