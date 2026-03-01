Ergebnis 10. Spieltag Spielabbruch in der Partie zwischen dem Post SV Stendal und dem SV Eintracht Salzwedel
Das Spiel zwischen dem Post SV Stendal und dem SV Eintracht Salzwedel am Sonntag auf dem Sportplatz Röxe endete vorzeitig mit einem Spielabbruch.
Stendal/MTU.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – SV Eintracht Salzwedel
Post SV Stendal: Babajew – Lenz (10. Imiolczyk), Musa Alo (23. Rasuly), Wallbaum (23. Zorn), Singh, Winkler, Ihennacho, Fanta (34. Mohammadi), Jameel, Michael, Riedel
SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Schulze (41. Schellenberg), Hein, Achilles, Stramm, Dammholz, Gueta, Lemke, Oppe (35. Linke), Gromeier, Hammer
Tore: 1:0 Diyar Jalal Jameel (35.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (54.), 3:0 Moritz Winkler (63.); Schiedsrichter: Marc Jensen (Tangermünde); Zuschauer: 31