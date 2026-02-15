Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: In der Partie am Sonntag war die SG Handwerk Magdeburg gegenüber der NSG Ohre Spetze machtlos und wurde mit 1:4 (0:3) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Kevin Ganzer. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Ohre Spetze beobachten.

Die Magdeburger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 14 von Niklas Voigt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Flechtingern eine unerwartete Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Phil Steinmüller den Ball ins Netz (16.).

SG Handwerk Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 16

Der Siegeszug der Flechtinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rene Ahlfeld im gegnerischen Tor. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Maddox Bode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Matz, Bode, Alabdullah, Traore (22. Bostani), Khan, Voigt (58. Dolgov), Wilke, Khalaf, Solomon, Bajaha

NSG Ohre Spetze: Wirth – Bethge, Wehrmeister, Metaj, Purps (11. Krasowski), Steinmüller, Arnold, Scharenberg, Heberling, Pfarre, Buthut

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17