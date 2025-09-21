Der Post SV Stendal erzielte am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bismark durch.

Nigel-Miguel Riedel traf für den Post SV Stendal in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – 86. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark kassierte zweimal Gelb. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Kniep, Ihennacho (55. Singh), Rasuly, Michael, Winkler, Wallbaum (80. Jameel), Lenz (57. Imiolczyk), Hubrig, Fanta, Riedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Seeger, Steinmetz, Kapahnke, Buchholz, Nikolai (46. Schulze), Paschke (15. Haberkorn), Kalbe, Storbeck (20. Sonnenberg), Hildebrandt

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42