Dem Post SV Stendal glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Röxe haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän.

Nach nur 15 Minuten schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

86. Minute: Post SV Stendal vorne dank zwei Treffern von Nigel-Miguel Riedel – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark steckte zweimal Gelb ein. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Winkler, Fanta, Riedel, Kniep, Michael, Rasuly, Lenz (57. Imiolczyk), Hubrig, Wallbaum (80. Jameel), Ihennacho (55. Singh)

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Paschke (15. Haberkorn), Seeger, Kapahnke, Storbeck (20. Sonnenberg), Hildebrandt, Steinmetz, Buchholz, Nikolai (46. Schulze), Kalbe

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42