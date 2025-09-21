Der Post SV Stendal errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nigel-Miguel Riedel (Post SV Stendal) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – 86. Minute

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Wallbaum (80. Jameel), Winkler, Rasuly, Michael, Kniep, Ihennacho (55. Singh), Riedel, Lenz (57. Imiolczyk), Fanta, Hubrig

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Steinmetz, Buchholz, Storbeck (20. Sonnenberg), Nikolai (46. Schulze), Paschke (15. Haberkorn), Hildebrandt, Kalbe, Kapahnke, Seeger

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42