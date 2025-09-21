Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der Post SV Stendal vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel bringt Post SV Stendal 2:0 in Führung – 86. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Wallbaum (80. Jameel), Winkler, Riedel, Ihennacho (55. Singh), Rasuly, Hubrig, Kniep, Lenz (57. Imiolczyk), Fanta, Michael

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Nikolai (46. Schulze), Steinmetz, Paschke (15. Haberkorn), Kapahnke, Seeger, Storbeck (20. Sonnenberg), Hildebrandt, Kalbe

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42