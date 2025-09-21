Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der Post SV Stendal vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Röxe haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän.

Nach 15 Minuten schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel bringt Post SV Stendal 2:0 in Führung – Minute 86

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark steckte zweimal Gelb ein. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Lenz (57. Imiolczyk), Winkler, Kniep, Fanta, Riedel, Hubrig, Ihennacho (55. Singh), Rasuly, Wallbaum (80. Jameel), Michael

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai (46. Schulze), Buchholz, Storbeck (20. Sonnenberg), Kapahnke, Kalbe, Hildebrandt, Seeger, Steinmetz, Paschke (15. Haberkorn)

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42