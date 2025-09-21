Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag war die NSG Ohre Spetze gegenüber der NSG Irxleben /Niederndodeleben machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

NSG Ohre Spetze verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen NSG Irxleben /Niederndodeleben

Flechtingen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Ahlfeld. Der Trainer von Ohre Spetze musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Irxleben /Niederndodeleben beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Finn Christian Armgart das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

82. Minute: NSG Ohre Spetze mit 0:2 im Rückstand

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Noa Mathias Zornemann (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 gingen die Börder als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Metaj (41. Bethge), Pfarre, Engel (38. Zeimer), Buthut, Scharenberg (21. Klinge), Arnold, Heberling, König, Wehrmeister, Meyer

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Armgart, Strebe, Sägebarth (23. Schädel), Golling, Zornemann, Stehr, Grebe (33. Schier), Bräuer, Hamann (29. Heinrich), Thielecke

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40