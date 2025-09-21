Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimbonus half der NSG Ohre Spetze am Sonntag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben verabschieden musste.

Flechtingen/MTU. Das Spiel zwischen Ohre Spetze und Irxleben /Niederndodeleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Finn Christian Armgart das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Minute 82: NSG Ohre Spetze liegt 0:2 zurück

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Noa Mathias Zornemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (82.). In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg (21. Klinge), Heberling, Buthut, Meyer, König, Arnold, Metaj (41. Bethge), Pfarre, Wehrmeister, Engel (38. Zeimer)

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Strebe, Grebe (33. Schier), Zornemann, Stehr, Bräuer, Armgart, Hamann (29. Heinrich), Golling, Thielecke, Sägebarth (23. Schädel)

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40