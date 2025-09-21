weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 4. Spieltag: NSG Ohre Spetze unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen NSG Irxleben /Niederndodeleben

Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimbonus half der NSG Ohre Spetze am Sonntag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben verabschieden musste.

21.09.2025, 16:50

Flechtingen/MTU. Das Spiel zwischen Ohre Spetze und Irxleben /Niederndodeleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Finn Christian Armgart das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (68.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Flechtingen
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I
  • Spieltag: 4

Minute 82: NSG Ohre Spetze liegt 0:2 zurück

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Noa Mathias Zornemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (82.). In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg (21. Klinge), Heberling, Buthut, Meyer, König, Arnold, Metaj (41. Bethge), Pfarre, Wehrmeister, Engel (38. Zeimer)
NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Strebe, Grebe (33. Schier), Zornemann, Stehr, Bräuer, Armgart, Hamann (29. Heinrich), Golling, Thielecke, Sägebarth (23. Schädel)
Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40