Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 42 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel freuen.

Hohe Börde/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten das Team aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän.

Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Leopold Oliver Stehr der Torschütze (58.).

NSG Irxleben /Niederndodeleben führt mit 2:0 – 58. Minute

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Stehr, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Sägebarth, Stehr, Thielecke, Grebe, Hamann (64. Heinrich), Bräuer (34. Schier), Strebe, Höltge (28. Golling), Zornemann, Armgart

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Wazar Hasan, Weißbach, Heubach, Schulze, Riethmüller, Thaute, Hentschel, Hammer, Stramm, Krietsch

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42