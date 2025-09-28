Der NSG Irxleben /Niederndodeleben glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den SV Eintracht Salzwedel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Michel Höltge das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Börder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Leopold Oliver Stehr der Torschütze (58.).

NSG Irxleben /Niederndodeleben führt nach 58 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Stehr den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Strebe, Zornemann, Grebe, Thielecke, Höltge (28. Golling), Hamann (64. Heinrich), Sägebarth, Bräuer (34. Schier), Armgart, Stehr

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Riethmüller, Heubach, Weißbach, Schulze, Hammer, Krietsch, Wazar Hasan, Hentschel, Stramm, Thaute

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42