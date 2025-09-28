Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 42 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel freuen.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder waren den Gästen aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Börder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leopold Oliver Stehr den Ball ins Netz.

58. Minute: NSG Irxleben /Niederndodeleben führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Torwart Lucas Christoph Stern konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der allerletzten Minute konnte Stehr (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Armgart, Höltge (28. Golling), Grebe, Zornemann, Sägebarth, Thielecke, Bräuer (34. Schier), Strebe, Hamann (64. Heinrich), Stehr

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Hammer, Schulze, Thaute, Weißbach, Krietsch, Hentschel, Riethmüller, Heubach, Wazar Hasan, Stramm

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42