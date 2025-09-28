Ergebnis 5. Spieltag NSG Irxleben /Niederndodeleben erringt Heimsieg gegen SV Eintracht Salzwedel mit 3:1
Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 42 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel freuen.
Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.
Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.
2:0 Vorsprung für NSG Irxleben /Niederndodeleben – Minute 58
Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Hohe Börde
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I
- Spieltag: 5
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Stehr den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Börder entschieden.
Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel
NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Strebe, Bräuer (34. Schier), Sägebarth, Hamann (64. Heinrich), Höltge (28. Golling), Armgart, Zornemann, Grebe, Thielecke, Stehr
SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Stramm, Schulze, Heubach, Krietsch, Wazar Hasan, Weißbach, Thaute, Hammer, Riethmüller, Hentschel
Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42