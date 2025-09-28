Die NSG Irxleben /Niederndodeleben errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Börder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Leopold Oliver Stehr den Ball ins Netz.

Minute 58: NSG Irxleben /Niederndodeleben führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Torwart Lucas Christoph Stern konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Stehr den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Zornemann, Stehr, Sägebarth, Hamann (64. Heinrich), Armgart, Höltge (28. Golling), Strebe, Bräuer (34. Schier), Thielecke, Grebe

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Schulze, Stramm, Weißbach, Heubach, Riethmüller, Hentschel, Hammer, Krietsch, Thaute, Wazar Hasan

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42