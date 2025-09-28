Der NSG Irxleben /Niederndodeleben gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den SV Eintracht Salzwedel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Michel Höltge das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Stehr (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Stehr, Grebe, Zornemann, Bräuer (34. Schier), Höltge (28. Golling), Thielecke, Hamann (64. Heinrich), Armgart, Sägebarth, Strebe

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Riethmüller, Stramm, Krietsch, Thaute, Schulze, Hentschel, Hammer, Heubach, Wazar Hasan, Weißbach

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42