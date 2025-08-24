Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen U19 mit 2:4 (2:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Pascal Zarek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Yanis Hermann Liebelt den Ball ins Netz (20.).

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Die Partie blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SSV 80 Gardelegen U19 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen U19 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Vincent Wolfgang Majewski (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Khiro, Schlicht, Zarek, Alamie, Thiele, Von Tycowicz, Lange, Purkert, Haegebarth, Hejhemo

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Kuthe, Linow, Tegge, Majewski, Schubert, Wannagat, Liebelt, Roitsch, Teßmer

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30