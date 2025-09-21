Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am vergangenen Sonntag war die NSG Ohre Spetze gegenüber der NSG Irxleben /Niederndodeleben machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Flechtingen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Rene Ahlfeld mit 0:2 (0:0) gegen Irxleben /Niederndodeleben geschlagen geben müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Joachim Biermanski, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und in Spielminute 68 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

82. Minute: NSG Ohre Spetze mit 0:2 im Rückstand

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Noa Mathias Zornemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Börder entschieden. In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg (21. Klinge), Wehrmeister, Heberling, Meyer, Arnold, Metaj (41. Bethge), Engel (38. Zeimer), Pfarre, König, Buthut

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Strebe, Thielecke, Zornemann, Golling, Bräuer, Sägebarth (23. Schädel), Hamann (29. Heinrich), Armgart, Grebe (33. Schier), Stehr

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40