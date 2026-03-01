Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SSV 80 Gardelegen U19 vor 37 Zuschauern gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem überragenden 7:1 (2:1) durch.

Gardelegen/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SSV 80 Gardelegen U19 nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 7:1 (2:1) bezwungen.

Rajab Osman (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Bjarne Peters (31.).

1:1 im Duell zwischen SSV 80 Gardelegen U19 und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 31

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Pause konnte Berezovskyi (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (77.). Mit 7:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Liehmann, Liebelt, Berezovskyi, Freitag, M. Linow, M. Linow, Peters, Tegge, Kurpiers

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Thiele, Abd Almoti, Aloso, Haegebarth, Barbosa Pinto Da Silva, Khiro, Osman, Alamie, Mohammadi, Sido

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37