Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber NSG Ohre Spetze vor 47 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem überragenden 12:1 (4:0) durch.

Flechtingen/MTU. 12:1 (4:0) in Ohre Spetze: Ganze zwölf Bälle hat die Mannschaft von Rene Ahlfeld, die NSG Ohre Spetze, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Phil Steinmüller (NSG Ohre Spetze) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Flechtinger legten in der 18. Spielminute nach. Diesmal war Lenni Scharenberg der Torschütze.

NSG Ohre Spetze führt mit 2:0 – Minute 18

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Heberling, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 12:1 zu festigen (89.). Die Flechtinger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – König (31. Metaj), Pfarre, Heberling, Möbbeck (25. Wehrmeister), Meyer, Arnold, Bethge (31. Bröckel), Zeimer (25. Engel), Scharenberg, Steinmüller

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Alabdullah, Bode, Wilke, Kuster, Franke, Traore, Bajaha, Voigt (18. Hübenthal), Solomon, Ahmed Mohamud

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47