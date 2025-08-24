Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen U19 mit 2:4 (2:2).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV 80 Gardelegen U19 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Pascal Zarek (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Yanis Hermann Liebelt den Ball ins Netz (20.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt Kopf an Kopf mit SSV 80 Gardelegen U19 – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Die Partie blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SSV 80 Gardelegen U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Am Ende der Partie sollte es dem SSV 80 Gardelegen U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Vincent Wolfgang Majewski den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Gardeleger entschieden. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Khiro, Thiele, Haegebarth, Zarek, Von Tycowicz, Lange, Hejhemo, Purkert, Schlicht, Alamie

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Linow, Kuthe, Liebelt, Teßmer, Roitsch, Tegge, Majewski, Wannagat, Schubert

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30