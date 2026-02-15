Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am vergangenen Sonntag war die SG Handwerk Magdeburg gegenüber der NSG Ohre Spetze machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Ohre Spetze ist mit einer deutlichen 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: 14 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Voigt den Ball ins eigene Tor und brachte den Flechtingern unerwartet die Führung. Die Flechtinger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Phil Steinmüller der Torschütze (16.).

SG Handwerk Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 16

Der Siegeszug der Flechtinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rene Ahlfeld im gegnerischen Tor. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Maddox Bode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bajaha, Solomon, Alabdullah, Khalaf, Khan, Bode, Wilke, Voigt (58. Dolgov), Matz, Traore (22. Bostani)

NSG Ohre Spetze: Wirth – Buthut, Heberling, Scharenberg, Bethge, Arnold, Metaj, Steinmüller, Wehrmeister, Pfarre, Purps (11. Krasowski)

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17