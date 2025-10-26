Die Germania Olvenstedt hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 1:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Robin Wirdel mit 1:3 (1:1) gegen Magdeburg-Neustadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Maisam Mohammadi traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lias Schäfer der Torschütze (23.).

Minute 23 Germania Olvenstedt auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Mohammadi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (74.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Schäfer, Kapsch, Eckardt, Bühring (85. Köppe), Böer, Bagrovski (46. Zahiti), Stahl, Kohl, Golde, Farhangnia (58. Shen)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Schlicht (19. Alamie), Kusch, Mohammadi, Von Tycowicz, Lange, Thiele (75. Abdulkarim), Zarek, Khiro (75. Kaya), Haegebarth, Berger

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30